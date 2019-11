Gebstedter Kameraden übernehmen ihr neues Domizil

Mit gleich zwei überraschenden und ebenso ungewöhnlichen Fakten für die heutige Zeit wurde am Freitag feierlich das neue Feuerwehr-Gerätehaus in Gebstedt übergeben. Zum einen stand über den Arbeiten am neuen Domizil der Freiwilligen Wehr offensichtlich ein guter Stern. So konnte der Bau fast exakt auf den Tag genau ein Jahr nach dem Spatenstich fertig gestellt werden und damit sogar einige Woche früher als in der Planung vorgesehen. Dies sei in Zeiten von vollen Auftragsbüchern der Handwerker keine Normalität mehr, meint Bürgermeister Dirk Schütze gegenüber unserer Zeitung. Das alles so reibungslos ablaufen konnte, daran haben neben der Verwaltung vor allem die Planer und die beteiligten Firmen einen wesentlichen Anteil gehabt. Zum zweiten verkündete – zur sichtlich großen Überraschung aller – Architekt Dietmar Köcher noch während der Eröffnungsrede in der Fahrzeughalle, dass das Projekt unterm Strich wohl einige tausend Euro günstiger wird als geplant. Zwar sei die Schlussrechnung noch nicht auf dem Tisch, aber schon jetzt steht fest, das die ursprünglich geplante Summe von 434.234 Euro sich wohl um knapp 20.000 Euro nach unten bewegt.

In den nächsten zwei Wochen geht der Umzug über die Bühne Und während noch einige Restarbeiten erledigt werden müssen, so soll unter anderem ein Baum vor dem Haus gepflanzt werden und ein Geländer den Treppenaufgang komplettieren, werden in den nächsten 14 Tagen die aktuell zwölf Mitglieder der Wehr (darunter zwei Frauen) den Umzug über die Bühne bringen. Heißt die alte Feuerwehrgarage, die bis dato der Wehr als Hauptquartier diente, wird geräumt. Allein das Gebstedter Kleinlöschfahrzeug (KLF) darf schon jetzt in dem neuen Gerätehaus stehen. Gemeinsam mit der Partnerfeuerwehr aus Neustedt und den Kameraden aus Ködderitzsch sollen die Gebstedter zu einem neuen Verbund in der Landgemeinde gehören, erklärt Bürgermeister Dirk Schütze. Um die Bedingungen für die Kameraden weiter zu verbessern, ist deshalb im kommenden Jahr auch die Sanierung der Feuerwehrgarage in Neustedt geplant, so Schütze weiter. Er verweist auch darauf, dass mit dem geplanten Bau einer Verbindungsstraße nach Ködderitzsch dann das Sicherheitskonzept im westlichen Teil der Landgemeinde vervollständigt werden soll.