Geduldsprobe an den Baken

Dirk Lorenz-Bauer über Frust in Auerstedt Liebstedt

Natürlich: Einheimische wissen es in der Regel meist besser. Welche Schleichwege es gibt, um Baustellensperrungen zum umgehen. Wo Abkürzungen liegen. Denn sie sind es ja, die ärgerliche Umwege zumindest eine gewisse Zeit in Kauf nehmen müssen. Anlass zum Jubeln geben Absperrbaken ja nie. Aber Bauarbeiten müssen nun mal durchgeführt werden. Und dass die Behörden an das gebunden sind, was Vorschrift ist, versteht sich ebenso.

Die Alternative querfeldein ist eben nix Offizielles. So wird der eine oder andere sich wegen der nächsten drohenden Verkehrseinschränkung in der Ilmtal-Weinstraße möglicherweise denken: Wie blöd sind die denn nun wieder … Geschenkt.

Liebstedt ist außerdem nicht die einzige Ecke, in der sich demnächst Frust aufstauen könnte. – Denn auch auf der Straßenverbindung zwischen Auerstedt und Bad Sulza ist entgegen der jüngsten Zuversicht doch noch weitaus mehr Langmut gefragt. Mit der Freigabe der Strecke wird es nämlich doch noch nichts. Die Verkehrsbehörde teilt jetzt mit, dass dort witterungs- und materialbedingt noch bis zum Ende März (!) voll gesperrt bleiben wird.