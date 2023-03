Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Mehrere Gullideckel in Apolda auf die Straße gelegt

Apolda. In Apolda haben am Montagvormittag mehrere Personen Kanaldeckel hochgehoben und auf die Straße gelegt. Aufmerksame Passanten haben die Polizei informiert.

Am Montagvormittag hat ein unbekannter junger Mann in der Käthe-Kollwitz-Straße zwei Kanaldeckel hochgehoben und beide anschließend mittig auf der Straße platziert. Zeugen haben den Vorfall beobachtet, die Polizei informiert und somit womöglich Schlimmeres verhindert. Die Deckel konnten wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückgestellt werden.

Die Polizei berichtet, dass gegen 23 Uhr erneut in der Käthe-Kollwitz-Straße mehrere Gullideckel herausgehoben wurden. Die Polizeibeamten konnten eine Gruppe junger Menschen aufspüren. Ein 24-Jähriger hatte schließlich die Tat zugegeben. Die Polizei muss ermitteln, ob es einen Zusammenhang zu dem Vorfall am Vormittag gibt.

