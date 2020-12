Gehwegprogramm in Ilmtal-Weinstraße zeigt erste Ergebnisse

Insgesamt 30.000 Euro hatte die Landgemeinde im laufenden Jahr für die Sanierung von Gehwegen bereitgestellt. Mit Hilfe des Geldes konnten in den vergangenen Tagen auch in Liebstedt einige der schlimmsten Holperstrecken begradigt werden. Vom neuen Programm profitiert haben dabei Abschnitte in der Berggasse, Lange Straße oder Am Lindenberg. Bereits fertig sind diverse Gehwegabschnitte in Rohrbach, Kromsdorf und Denstedt – andere werden noch in Angriff genommen. Während in Liebstedt, Rohrbach und Kromsdorf heimische Firmen mit der Sanierung beauftragt wurden, übernahmen in Willerstedt zwischen altem Markt und Spielplatz oder in Nirmsdorf vor der Kirche Mitarbeiter des Bauhofes die Arbeiten. Auch im kommenden Jahr will man abermals Mittel für desolate Gehwege bereit stellen.