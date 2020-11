Ein mehr als positives Resümee zieht Micky Remann, Kulturdirektor der Toskana Therme, im Nachgang des Liquid-Sound-Festivals, das am vergangenen Wochenende in Bad Sulza stattfand. Wegen der coronabedingten Schließung des Badetempels durften Gäste erstmals das Event nur per Live-Stream im Internet verfolgen.

Und dies taten nach der Auszählung fast 800 Menschen. Weltweit! Nicht nur in Deutschland verfolgten Zuschauer das dreitägige Event sondern auch in der USA, Brasilien, Indonesien, Thailand oder der Slowakei wurde die Übertragung via Internet angewählt. Für Micky Remann ein wahnsinniger Erfolg, der nicht zu letzt auch der Technik zu verdanken ist. Denn das Event wurde nicht nur über zwei 360-Grad-Kameras rund um den Globus geschickt, sondern auch in hochauflösender 4K-Technik. „Uns haben bei der Umsetzung die Erfahrungen des Full-Dome-Festivals im Mai dieses Jahres sehr geholfen“, erklärt Remann. Der Erfinder des Liquid-Sounds ließ sich dabei selbst am Wochenende per Virtual-Reality-Brille in den Bann des Festivals ziehen und erlebte nach eigener Aussage ein höchst elektrisierendes Gefühl. „Die Besucher konnten sich in eine Raumatmosphäre begeben, die eine geheimnisvolle neue Qualität bietet“, ist Remann fasziniert.

Insgesamt 25 Künstler gingen - gestaffelt nach einem abgestimmten Hygienekonzept - an den drei Festivaltagen an den Start. Auch für sie war diese Premiere eine besondere, weil sie sich vor einem leeren Konzertsaal ohne Publikum präsentierten.

Dass mit dem neuerlichen Lockdown das Festival kurzzeitig auf der Kippe stand, schnürte anfangs allen Akteuren den Hals zu. Alleine ein ganzes Jahr Vorbereitung, der bereits laufende Ticketverkauf und die engagierten Künstler ließen am Ende nur einen Schluss zu: Der Aufwand für eine Absage wäre zu hoch. Auch deshalb ist Remann allen Beteiligten und den Behörden sehr dankbar, dass das Festival nun in dieser Form stattfinden durfte.