Geistliches Wort für Apolda: Ein wundervoller Monat

Ilka Lohmann beschreibt die Vorzüge des Mai.

Am Montag beginnt der Lieblingsmonat des Abendlands: der Mai. Karl der Große taufte ihn Wonnemond. Erich Kästner nannte ihn augenzwinkernd „Mozart des Kalenders“. – „Komm, lieber Mai…“ Tanz in den Mai. Maifeuer. Tanz in den Mai. Maibock. Besonders in Apolda ein Thema. Maiglöckchen. Maivögelchen. Maikäfer. Maibowle.

Ilka Lohmann Foto: Peter Hansen/Archiv

Mein Opa scherzte immer: „Im Mai musst du aufpassen, denn da schlagen die Bäume aus; und die Bäume schießen nach oben.“

Namenspatronin ist die römische Göttin Maia – Beschützerin der Wachsens und Gedeihens, Hüterin der Natur. Mit dem Christentum übernahm Maria ihr Erbe.

Aber der Mai ist nicht der Auftakt des Frühlings, sondern sein Ende. Die Kirschbäume verstreuen den Maienschnee im Gras. Das ist trübseliges Denken, hat uns doch gerade dieser Frühling erst so wenig erholsame Sonnentage geschenkt.

Ändern wir doch den Blick – vom Ende auf die Vollendung. Wir tanzen in den Mai, wie es die Menschen seit Jahrhunderten tun. Wenn Sonnentage selten sind, sollten wir sie wertschätzen. Vielleicht einmal die wichtigen Dinge und Pflichten, die auch morgen noch da sind, ruhen lassen und zurückschieben für die Sonne, die nur heute scheint, denn morgen wird es regnen, aber unsere Pflichten sind immer noch da, und vielleicht gehen wir diese dann mit größerem Enthusiasmus an, weil wir einen Sonnentag in uns tragen mit allem, was dazu gehört: Vogelgesang und Blütenduft. Bienen, die durch die Wiesen summen. Schmetterlinge funkeln im Sonnenlicht. Freundliche Begegnungen mit Menschen. Erinnerungen, Träume und Fotografien, die uns niemand mehr nehmen kann. Die uns reicher machen, ohne uns zu beschweren.

„Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altares.“ So jubelte die Bibel. Ich wünsche Ihnen eine wonnevolle Maienzeit. Bleiben Sie behütet.

Ilka Lohmann ist Lektorin und Kirchenmusikerin in der Johannisgemeinde Niederroßla.