Geistliches Wort fürs Weimarer Land und Weimar: Ode an die...

Cornelia Kühne dankt allen, die ehrenamtliche Dienste leisten.

Weltweit ist die Ode an die Freude von Friedrich Schiller bekannt, die Vertonung von Ludwig van Beethoven klingt im Ohr. Ihr Thema: das Ideal einer Gesellschaft gleichberechtigter Menschen, verbunden in Freude und Freundschaft. Ode an die … Sie kehren die Straße vor fremden Haustüren, mähen öffentlichen Rasen, pflastern Gemeindeplätze, stehen hinterm Tresen statt gemütlich davor oder wippend auf der Tanzfläche. Sie besuchen Hilfsbedürftige, lesen Kindern vor, lehren Sprachen und Kultur, proben mit Instrumenten, halten Gedenken lebendig, löschen Brände, pflanzen Bäume. Sie opfern Freizeit für Gremiensitzungen, Kassenbücher und Gemeinschaftsaktionen.

Liebe Leserin, lieber Leser, dies ist heute eine Ode an das Ehrenamt. Vielleicht gehörst Du dazu, eine Ode auf Dich. Was Du nebenbei tust, sieht wahrscheinlich kaum jemand. Die Stunden, die Du Dich ehrenamtlich einsetzt, kannst Du selbst nicht mehr zählen. Du bist mündiges Bürgertum. Du bist Zahnrad in den Entwicklungen dieser Welt. Du bist ein Lichtstrahl.

Heute denke ich an viele Kirchenälteste unseres evangelischen Kirchenkreises, die zum Thema „Kirche träumen“ tagen. Es geht um Visionen, Klimafreundlichkeit, Mitarbeit an Projekten, die Freude und Gleichberechtigung fördern. Solange es Menschen gibt, selbst bei schrumpfenden Zahlen in den Vereinen, die sich mit Freude engagieren, habe ich Hoffnung mit Schiller: „Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.”

Dich in Deinem freiwilligen Engagement möge immer Freude antreiben: „Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr.“ Danke für alle Geduld und Deinen Mut: „Duldet mutig Millionen! Duldet für die bessre Welt! Droben überm Sternenzelt wird ein großer Gott belohnen.“ Über Letzteres können unsere Ansichten auseinandergehen. Aber mein „Danke vielmals!!” sei Dir heute zum Lohn!

Cornelia Kühne ist Pfarrerinin Niedertrebra