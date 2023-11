Ulrich Huppenbauer ist Pfarrer i. R. und freier Mitarbeiter in der Gedenkstätte Buchenwald.

Gemeindeabend zum Buß- und Bettag in Bad Sulza

Bad Sulza. Zu einem Vortrag über kirchliche Mitarbeiter, die wegen ihres Widerstandes gegen das NS-Regime in Buchenwald inhaftiert waren, lädt die Bad Sulazer Kirchengemeinde an diesen Mittwoch ein.

Die evangelische Kirchengemeinde Bad Sulza und die Sophienklinik laden anlässlich des Buß- und Bettags an diesem Mittwoch, dem 22. November, zu einem Gemeindeabend in die Sophienklinik ein. Um 19 Uhr wird dort Pfarrer i. R. Ulrich Huppenbauer unter der Überschrift „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apostelgeschichte 5, 29) an die Ermordeten des Konzentrationslagers Buchenwald erinnern, teilte die Kirchengemeinde mit.

Dabei möchte er besonders auf die inhaftierten und ermordeten kirchlichen Mitarbeiter Paul Schneider, Karol Kulisz, Otto Neururer, Matthias Spanlang und Martin Gauger eingehen, heißt es in der Ankündigung.

„Dieser Satz des Petrus vor dem Hohen Rat in Jerusalem verbindet diese fünf Menschen: Fünf Menschen von 56.000, die zwischen 1937 und 1945 im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald ermordet worden sind. Wenn wir von ihren Biografien etwas wissen, rücken sie uns nahe: Menschen wie du und ich, Menschen mit ihren Fehlern und Irrtümern, Menschen aber, die die Nachfolge Christi ernst nahmen und dies mit ihrem Leben bezahlten“, erklärt Ulrich Huppenbauer, der als freier Mitarbeiter in der Gedenkstätte Buchenwald tätig ist. Der Eintritt ist frei.