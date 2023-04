Gemeinderat bestätigt Toiletten für Willerstedt

Willerstedt. Auf der Festwiese in Willerstedt sollen feste Toilettenhäuschen gebaut werden. Warum das nicht so ganz einfach ist.

Die Festwiese in Willerstedt ist traditionell der Ort für viele Veranstaltungen: Der am nächsten Wochenende anstehende Tanz in den Mai am 30. April gehört dazu, aber auch die Willerstedter Kirmesgesellschaft oder Privatpersonen feiern gern auf dem zentralen Platz am Ort. Was bisher gefehlt hat: fest installierte Toiletten.

„Für die Vereine ist das Problem noch lösbar, aber für Privatpersonen, die dort feiern möchten, ist das einfach schlecht“, sagt Ortschaftsbürgermeister Ronny Osius. Daher legten die Ortschaftsvertreter bei der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße einen Antrag auf den Bau eines Toilettenhäuschens vor, der in der letzten Sitzung des Gemeinderats bestätigt wurde.

„Nun muss noch der Bauantrag gestellt werden“, erklärt Bürgermeister Osius, fügt aber hinzu, dass das nicht ganz einfach sei. Das Gelände gehöre zum historisch relevanten Gebiet der Willerstedter Ministerialburg, einem ehemaligen Adelssitz aus dem Mittelalter. Die Burg selbst wurde 1345 im sogenannten Grafenkrieg, einer kriegerischen Auseinandersetzung Thüringer Grafen mit dem Wettiner Friedrich II. „dem Ernsthaften“, zerstört. Was blieb, sind der heute noch zu besichtigende Burghügel, der mit seinen neun Metern als einer der größten seiner Art in Thüringen gilt.

Wenn an dieser Stelle gebaut werde, müsse dies also auch zunächst mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Archäologie und Denkmalschutz geklärt werden, berichtet Bürgermeister Osius. Es sei zu vermuten, dass auf dem Gelände historische Artefakte aus der Zeit der Nutzung der Motte, wie diese aus Holz gebauten mittelalterlichen Burgen genannt werden, verborgen liegen.