Gemeinderat in Liebstedt erhält Besuch von Windenergie-Hersteller

Liebstedt. Zur nächsten Gemeinderatssitzung der Ilmtal-Weinstraße stehen unter anderem die Besprechung verschiedener Bauprojekte sowie ein Vortrag des Windenergie-Produzenten Boreas auf der Agenda.

Am kommenden Montag, 4. September, trifft sich der Gemeinderat der Ilmtal-Weinstraße um 18.30 Uhr auf dem Liebstedter Gemeindesaal, um sich in mehreren Themen ganz unterschiedlicher Art zu verständigen: Bevor es an die Vergabe verschiedener Bauleistungen gehe, werde der Windenergie-Hersteller Boreas zu geplanten Windkraftanlagen in der Gemeinde sprechen, teilte Bürgermeisterin Katrin Wörpel (parteilos) mit.

Weiterhin werde der Gemeinderat nach einer Beschlussfassung eines Gestattungsvertrags für Wege mit der Windpark Gebstedt GmbH & Co. KG Husum sowie zweier Nutzungsverträge für Kabeltrassen mit der WKN Windpark Gebstedt & Co. KG Husum und mit der Windpark Gebstedt EDF RE GmbH & Co. KG Pinneberg streben, teilte Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronny Funk mit. Darüber hinaus stünden verschiedene Vergaben auf der Beschlussliste, etwa zur Errichtung eines Dorfweges am Dorfteich und Friedhof in Oberreißen, für einen Ersatzneubau der Bauhofhalle in Liebstedt oder Beschaffung eines Sanitärcontainers in Willerstedt (wir berichteten).

Auch die Errichtung von elektronischen Sirenen in Pfiffelbach, Willerstedt, Oßmannstedt, Ulrichshalben und Leutenthal stehe auf der Liste der Beschlussfassungen für Vergabeleistungen und das Projekt „Neuer Veranstaltungsort“ in Niederroßla solle vorgestellt werden.

Neben diesen und weiteren Themen gebe es auch wieder einen Bericht der Bürgermeisterin aus den Ortschaften und die Gelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger, in einer Fragestunde ihre Anliegen und Anregungen in Bezug auf das Gemeindeleben vorzubringen, teilte die Gemeindeverwaltung mit.