Gemeinderat trifft sich in Liebstedt

Liebstedt. Der Abbruch der Garagen in Pfiffelbach und die Errichtung eines Funkturms in Kromsdorf stehen auf der Tagesordnung des nächsten Gemeinderates der Ilmtal-Weinstraße.

Am kommenden Montag, 3. Juli, lädt die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße zur Gemeinderatssitzung ein, teilte Bürgermeisterin Katrin Wörpel (parteilos) mit.

Thematisch werde es im öffentlichen Teil, der um 18.30 Uhr im Gemeindesaal Liebstedt in der Langen Straße 49 beginnt, um Vergabeleistungen im Willerstedter Kindergarten und für das Kulturhaus in Kromsdorf gehen, heißt es in der Ankündigung. Auch die Nachrüstung der Sirenenanlagen in den Ortschaften Goldbach, Liebstedt, Wersdorf, Mattstedt, Rohrbach, Niederroßla, Niederreißen, Nirmsdorf, Oberreißen, Kromsdorf und Denstedt stehen auf der Tagesordnung.

Planungsleistungen sollen für den Abbruch des Garagenkomplexes und den Ausbau zu öffentlichen Stellplätzen in Pfiffelbach beschlossen werden, und eine Anhörung mit Beschlussfassung soll es zum Bauantrag der DFMG Deutsche Funkturm GmbH auf Errichtung eines 40 Meter hohen Antennenträgers mit Besteigeeinrichtung und Outdoortechnik in Kromsdorf geben.

Die Bürgermeisterin werde aus den Ortsteilen berichten, und Raum für Fragen der Bürger sei eingeplant. Im nichtöffentlichen Teil berät sich der Gemeinderat mit der Agrargesellschaft Pfiffelbach, und auch die Windräder sind erneut Thema.