Gesellschaftsspiele zwischen Krimis und Kinderbüchern

Premiere feierte am Freitag vergangener Woche die erste Apoldaer Spielenacht in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Apolda. Eingeladen dazu hatte das Kinderland Parpart gemeinsam mit dem Frauen- und Familienzentrum Apolda, dem Mehrgenerationenhaus und der Stadtbibliothek selbst. Unter fachkundiger Hilfe von 20 Spielleitern konnten die rund 170 Besucher des Abends sich an verschiedenen Brett- und Kartenspielen ausprobieren.

Auf der gesamten ersten Etage der Bücherei standen dafür 35 Spielstationen für Jung und Alt zur Verfügung. Dabei standen nicht nur alt bekannte Klassiker auf dem Programm, sondern auch Neuerscheinungen konnten auf Herz und Nieren getestet werden. Möglich machten dies Thomas und Elke Parpart, die diese Gesellschaftsspiele aus ihrem Geschäft in der Bachstraße zur Verfügung stellten. Manch einer nutzte auch die Gelegenheit, um während einer Spielpause in den Büchern zu stöbern und diese auch auszuleihen. Die Resonanz unter allen Beteiligten war durchweg so positiv, dass bereits am Freitag nicht nur die Veranstalter, sondern auch das Publikum einer Meinung waren: Es soll in jedem Fall eine Fortsetzung der Spielenacht geben.