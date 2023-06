Beim Brand in der Apoldaer Gemeinschaftsunterkunft starb ein Kind (Archivfoto).

Gewissheit um Toten in Apoldaer Flüchtlingsunterkunft

Apolda. Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda starb ein Mensch. Jetzt wurde die Identität des Kindes bestätigt.

Die Landespolizeiinspektion Jena und die Staatsanwaltschaft Erfurt haben die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung des Toten veröffentlicht, der in der Flüchtlingsunterkunft in Apolda gefunden wurde. Dort war am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch starb, mehrere Personen wurden verletzt.

Jetzt liege eine DNA-Analyse vor, die bestätigt, dass es sich beim Verstorbenen um den achtjährigen Sohn der betroffenen Familie handele, teilt die Polizei in Jena mit.