Gleiche Hilfe für alle

Flora Hallmann über eine Ungleichbehandlung von Flüchtlingen.

Die Hilfe und Solidarität, die ukrainische Geflüchtete in Deutschland erhalten, sind bemerkenswert. Es werden nach wie vor Spenden gesammelt, Menschen untergebracht und integrative Aktivitäten organisiert. Aber eins stößt dabei sauer auf, nämlich die Frage: Was ist mit den Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland geflohen sind? Die seit Monaten oder sogar Jahren in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, deren Abschlüsse nicht anerkannt werden, die keinen Zugang zu eigenen Wohnungen, Jobs oder Bildung bekommen?

Die Künstlerin Philine Görnardt sagte bei ihrem Projekt in der Kulturfabrik für Flüchtlingskinder genau das. Es zeichne sich eine Zweiklassengesellschaft ab. „Die Flüchtlinge, die schon hier sind, sind genauso wichtig“, verdienten genauso unsere Hilfe und Unterstützung.

Vielmehr zeigt doch die Art, wie wir mit den ukrainischen Menschen umgehen, wie es immer sein sollte: schnelle, unkomplizierte Hilfe, ausdauernde Solidarität. Egal, ob jemand aus Syrien kommt oder aus der Ukraine, ob eine Geflüchtete Kopftuch trägt oder nicht, unserem „Kulturraum“ näher steht oder nicht. Denn am Ende haben alle Geflüchteten eins gemeinsam: Sie sind vor Krieg und Gewalt geflohen. Eine freie Entscheidung war es bei niemandem. Und sie alle verdienen die gleiche, gute Behandlung.