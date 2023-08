Gottesdienst in Oßmannstedt zum Schulbeginn

Oßmannstedt. Um das neue Schuljahr mit dem Segen Gottes zu beginnen, sind besonders die kinder zum Gottesdienst an diesem Sonntag in Oßmannstedt eingeladen.

An diesem Sonntag, dem 20. August, lädt der Pfarrbereich Niederroßla zum zentralen Gottesdienst mit Segnung der Schulkinder ein, der in der Kirche in Oßmannstedt stattfinden wird.

Um 18 Uhr bekommen alle Schüler, ihre Eltern und Lehrer auf Wunsch den Segen Gottes zugesprochen, und auch die Ergebnisse der Kinder-Kunst-Kirche, die in dieser Woche stattfand, werden vorgestellt, teilte die Kirchengemeinde mit.