Gräbersegnung zu Allerheiligen in Apolda

Apolda. In Apolda lädt die Katholische Gemeinde an diesem Sonntag zur Feier von Allerheiligen und Allerseelen ein.

An diesem Sonntag, 5. November, lädt die katholische Gemeinde Apoldas um 14.30 Uhr auf den Friedhof Apolda ein, teilte Diakon Daniel Pomm mit. „Anfang November, Allerheiligen und Allerseelen, gedenken die katholischen Christen ihrer Verstorbenen und segnen deren Gräber mit geweihtem Wasser“, erklärte der Diakon. Da diese beiden Feiertage in Thüringen Arbeitstage seien und unter der Woche lägen, versammelte sich die Gemeinde am Sonntag danach auf dem Friedhof.

Nach einem kurzen Gottesdienst in der Trauerhalle finde eine Prozession über den Friedhof statt. Im Anschluss und bei geeignetem Wetter werde Diakon Pomm an alle die Gräber gehen, wo es gewünscht sei, und mit den Angehörigen beten und das Grab segnen.