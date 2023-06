Graffiti-Workshop in Apolda

Die Offene Graffiti-Wand an der Nussbergturnhalle in Apolda. Hier wird am Freitag der Workshop stattfinden.

Apolda. Zu einem Graffiti-Workshop lädt das Apoldaer Diakoniewerk an diesem Freitag ein.

Für alle Fans von Sprühdose und bunten Wänden wird an diesem Freitag, dem 16. Juni, in Apolda ein Graffiti-Workshop angeboten, teilt das Diakonie-Streetworkerin Clara Wiethölter mit. Ab 14 Uhr werde bis open end wird unter dem Motto „Graffiti & Sound“ auf der legalen Sprayer-Wand an der Nussberghalle in der Buttstädter Straße 61 von einem externen Graffitikünstler gezeigt, was beim Sprühen der Styles zu beachten ist, wie man die passende Can auswählt und vieles mehr. Dabei könnten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Wand neu gestalten.

Zudem werde an diesem Tag das Basskateers Soundsystem aufgebaut sein und von unterschiedlichen Musikern und DJ bespielt werden, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.