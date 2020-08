Kromsdorf. Vorfall am Stausee in Kromsdorf am Sonntag

Wohl ungeklärt bleiben wird ein Vorfall, der sich am Sonntagabend am Stausee in Kromsdorf ereignet hat. Genau von dort informierten gegen 22 Uhr zwei Personen via Notruf, dass sich ein Pkw mit zwei Insassen im rasanten Tempo einem Bereich genähert hat, auf dem die Anrufer im Begriff waren ein Zeltlager aufzubauen.