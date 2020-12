Großromstedter Kameraden dürfen ihr neues Domizil beziehen

In Form eines goldenen Schlüssels wurde den Kameraden in Großromstedt nun offiziell das neue Gerätehaus übergeben.

Coronabedingt nur in Form einer symbolischen Übergabe haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großromstedt nun ihr neues Domizil in Beschlag genommen. In den vergangenen beiden Jahren wurden hier rund 145.000 Euro verbaut. Die geringe Bausumme kam deshalb zustande, weil sich Kameraden, Ortsteilrat nebst Ortsteilbürgermeister Andreas Schneider und der hauptamtlichen Verwaltung der einstigen Gemeinde Saaleplatte schnell einig waren, dass vorhanden Dorfgemeinschaftshaus im Zentrum von Großromstedt als künftiges Gerätehaus mit einem Anbau zu versehen und Teile dieses zusätzlich zu nutzen.