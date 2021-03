Grünschnitt-Container Oßmannstedt kommt weg

Ilmtal-Weinstraße. Der Grünschnittcontainer in Oßmannstedt wird jetzt nach Liebstedt umgesetzt.

An diesem Donnerstag, 25. März, soll der Grünschnitt-Container nach Liebstedt umgesetzt werden. Bislang befindet er sich auf der Freifläche an der Ilmbrücke Oßmannstedt-Ulrichshalben. Künftig besteht hinter der Bauhofhalle Richtung Pfiffelbach die Möglichkeit, den Grünschnitt zu entsorgen. Die Umsetzung wird nötig, weil der Notweg im Zuge der Bauarbeiten an der Kupferstraße von auswärtigen Kraftfahrzeugen entlastet werden soll.