Die Kreisverwaltung des Weimarer Landes arbeitet wie eine gut geölte Maschine.

Natürlich, nicht jeder Bürger wird diese Einschätzung teilen, weil jeder mit unterschiedlichen Ansprüchen und Erwartungen an die Kreisverwaltung herantritt. Die aber bildet ebenso wie die Verwaltungen in Städten und Dörfern gleichsam das strukturelle Rückgrat unserer Gesellschaft.

Dass „der Laden“ funktioniert, dafür sorgen all die Sachbearbeiter, die oftmals zu Unrecht gescholten werden, wobei diverse Klischees hineinspielen. Denn selbst unter den Bedingungen der Coronapandemie, und manch spürbarer organisatorischer und finanzieller Mehrbelastungen auch für die Kreisverwaltung, werden die Aufgaben kontinuierlich erledigt.

So sind zum Beispiel die Vorbereitungen für den Kreishaushalt 2021 in vollem Gange, gibt es berechtigte Hoffnung darauf, dass der Kreistag das millionenschwere Zahlenwerk am 26. November beschließen wird. Die Vorarbeit beziehungsweise der Feinschliff wird schließlich in den Ausschüssen vorangetrieben. Erfreulich ist auch, dass Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) ihren eingeschlagenen Weg, nämlich spürbar in die Schulen, Straßen und Radwege im Weimarer Land zu investieren, kontinuierlich fortsetzen will. In schwieriger Zeit ist das ein gutes Signal.