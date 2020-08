Guten Morgen, Apolda: Alles lag am Klarglas

Was hat der Dorffunk nicht schon wieder alles für Gerüchte in die Welt gesetzt. Und alles nur, weil in den Supermärkten der Region teilweise das „Wandermädel“ aus der Vereinsbrauerei Apolda nicht greifbar war. Sollte hier ein Notstand drohen, wie wir ihn unlängst bei Klopapier, Desinfektionsmittel, Mehl und Nudeln erlebt haben?