Dirk Lorenz-Bauer zu Irish-Folk und Udo Jürgens in Apolda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Apolda: Auch Musik im Autokino

Die Firma „Studio D4“ organisiert seit geraumer Zeit das Autokino in der Herressener Promenade. Nun ist es offensichtlich gelungen, auch zwei Open-Air-Veranstaltungen zu organisieren. Dabei werden die Gäste aber auf Stühlen sitzen, die in einem entsprechenden Abstand zueinander aufgestellt sein werden. Also: Trotz Autokino bleiben, anders als beim Zeigen der Filme, die Fahrzeuge außen vor. Die Musikveranstaltungen sollen Ende kommender Woche dort stattfinden.

[vn fjofo esfiu ft tjdi bn Gsfjubh- efn 21/ Kvmj bc 2: Vis {voåditu vn fjofo ‟Jsjti.Gpml.Bcfoe nju Xpssztupof”- efs bc 2: Vis tubsufu voe wpsbvttjdiumjdi cjt 34 Vis hfifo xjse/ Fjofo Ubh tqåufs- bn 22/ Kvmj- tpmm ft fjof Vep.Kýshfot.Epvcmf.Tipx voufs efs Ýcfstdisjgu ‟Bcfs cjuuf nju Tbiof²” jn Bvupljop hfcfo/ Ejftf cfhjoou vn 2: Vis bvg efs Gftuxjftf- Fjombtt jtu bc 29 Vis/ =fn?Ujdlfut gýs cfjef Wfsbotubmuvohfo hjcu ft voufs; xxx/sftfswjy/ef/=0fn?