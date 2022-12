Guten Morgen, Apolda! Das sind doch mal Adventsveranstaltungen, so wie ich sie mag

Martin Kappel über die Adventszeit im Altkreis und warum dem Ehrenamt auch hier einmal mehr zu danken ist.

Zunächst einmal: Vielen Dank ans Ehrenamt! Und das ist jetzt kein verspätetes Lippenbekenntnis, weil unlängst mal wieder einer dieser „Tage des… “ war, sondern ein aufrichtiges Dankeschön für die vielen tollen Erlebnisse und Erfahrungen, die ich Woche für Woche – und natürlich besonders jetzt an den Adventswochenenden – auf meinen Terminen einfangen und festhalten darf.

Und ich hatte es ja bereits erwähnt, der Kommerzmarkt in meiner Heimatstadt Jena, der lockt mich ganz sicher nicht hinter dem Ofen hervor. Da ist es fast ein bisschen schade, dass ich mir im Altkreis wegen der Fülle an liebevoll gestalteten Veranstaltungen nicht überall ein Bild machen kann. Manche der Fotos, manchmal sogar kleine Handyvideoschnipsel wandern dafür aber in die Familien-Whatsapp-Gruppe und lösen auch dort Staunen aus. Zuletzt war das live aus Großheringen der Fall, als ich mir dort den Advent im Lokschuppen ansah. Gibt nämlich einige Eisenbahn-Enthusiasten in meinem Umfeld. Die papierne Eisenbahnromantik gibt es hier dann in der nächsten Ausgabe.