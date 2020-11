Zur großen Freude unserer Kinder öffnete gestern im Hause Margon wieder die Weihnachts-Bäckerei. Bereits vor 14 Tagen brachte diese einen stattlichen Vorrat an süßen Sünden hervor, die leider schon wieder zur Neige gehen.

Gestern waren deshalb Vanillekipferl und Nougatplätzchen an der Reihe, die ihren Duft in der ganzen Wohnung verteilten. Dabei hatte pünktlich zum 1. Advent etwas Wichtiges gefehlt. Denn seit Jahren ist es bei uns Tradition, an jenem Wochenende Freunde einzuladen, um Zeit miteinander zu verbringen und für die Weihnachtszeit gemeinsam zu backen. Nun macht uns Corona einen Strich durch die Rechnung – und jeder bäckt für sich in der eigenen Küche. Darunter leidet am Ende nicht nur die sonst übliche Vielfalt in der Plätzchendose. Es wird uns auch das Miteinander fehlen, die gemeinsame Zeit oder die Gespräche bei Glühwein an der Feuerschale. All dies können wir aber nachholen, wenn alle gesund durch diese Pandemie kommen.