Die Zahl der Corona-Neuinfizierten stieg erst am Wochenende wieder nennenswert an. Neun Neuinfizierte meldete das Gesundheitsamt am Sonntagnachmittag abschließend. Deshalb tagt heute abermals der Pandemiestab im Landratsamt, um sich auf mögliche Maßnahmen oder sogar eine neue Allgemeinverfügung einstellen und gegebenenfalls schnell handeln zu können.

Auch die große Politik bleibt derzeit nicht von der Pandemie und ihren Folgen verschont. So hatte sich eigentlich für heute hoher Besuch aus Erfurt in der Glockenstadt angesagt. Ministerpräsident Bodo Ramelow wollte zum Arbeitsbesuch bei der Firma Ospelt im Gewerbegebiet vorbeischauen. Nun musste dieser Termin abgesagt werden, weil Unternehmenschef Alexander Ospelt derzeit seine Heimat in Liechtenstein nicht verlassen darf, denn dort befindet sich die Unternehmenszentrale von Ospelt. Hintergrund: Liechtenstein wurde zum Risikogebiet erklärt und jegliche Einreise von dort nach Deutschland untersagt. Zudem wollte man dem Vernehmen nach Vernunft walten lassen und den Termin verschieben. Dass dem Ministerpräsidenten nun nicht nur der Besuch in Apolda, sondern auch die Verkostung der Ospelt-Produkte nicht vergönnt sein wird, dürfte angesichts der Hintergründe wohl das geringste aller Probleme sein.