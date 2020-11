Dass sich das Apoldaer Narrenvolk die fünfte Jahreszeit nicht so einfach nehmen lässt, haben einige Enthusiasten am Mittwoch zum Auftakt selbiger auf dem Markt demonstriert.

Dort hatten kleine Abordnungen verschiedener Vereine den Rathausschlüssel in gewohnter Weise von Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand entgegen genommen und den Faschingsauftakt ganz schlicht und coronakonform zelebriert. Obwohl bis dato alle Vereine ihre regulären Veranstaltungen und Sitzungen bereits abgesagt haben, werden unter den Narrenkappen schon Alternativen geplant. So ist etwa von einem Vereins-Weihnachtsfest im Freien – wenn es denn die Auflagen gestatten – die Rede.

Einer, der in den nächsten Tage und Wochen nach eigenen Bekunden seltener im Stadtbild zu sehen sein wird, ist Lothar Trübner. Das Faschingsurgestein hat nämlich in der aktuellen virusbedingten Faschingszwangspause viel vor.

Angesichts seiner Umtriebigkeit und zahlreichen Aufgaben im AFC blieb ihm in den vergangenen Jahren keine Zeit für eine seiner ganz besonderen Leidenschaft: Die Prunksitzung aus Mainz am heimischen Bildschirm zu verfolgen. Und so haben sich im Hause Trübner in den vergangenen fünf Jahren unzählige TV-Sendungen auf der Festplatte angestaut, die nun in aller Ruhe konsumiert werden sollen.