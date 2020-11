Guten Morgen, Apolda: Pfannkuchen für Busfahrer

Auch ein Busfahrer kann durchaus ein Süßer sein. – Zumindest lässt sich das von hier aus vermuten. Immerhin sollen gestern anlässlich des 11. November zum Auftakt der zugegebenermaßen suboptimalen Aussichten für die „fünfte Jahreszeit“ durch das kreiseigene Beförderungsunternehmen mit einem Schlag 100 Stück dieser Leckerei bei einem Bäcker gekauft worden sein, wie eine verdeckte Recherche im Unternehmen ergab.

Dass die Herren Chauffeure die rund 80 Gramm leichte Hefesünde samt Zucker oder Glasur und mit Marmeladenfüllung nicht während der Fahrt verputzt haben, versteht sich. – Aus Gründen der Verkehrssicherheit. Und aus solchen der Hygiene. Immerhin sind Zucker und Marmelade auf dem Sitzbezug nicht so angenehm.

Was aber sagt uns der Umstand, dass der Absatz an Pfannkuchen kaum nennenswert eingebrochen ist, obwohl faschingsmäßig wegen der Coronabeschränkungen so gut wie nichts geht? – Ganz klar, es muss sich um das sogenannte Frustessen handeln. Dieses stellt, wir wissen es, ein Kompensationshandlung für negative Gefühle dar, dient dem Stressabbau. Es handelt sich also um emotionales Essverhalten, womit wir beim Kummerspeck wären. Möglicheise führt uns das zu einer Erklärung dafür, dass einige Busfahrer recht weit vom idealen Body-Mass-Index entfernt ist.