Guten Morgen, Apolda: Regelung ohne Flickenteppich

Folgt die Infektionsrate dem Trend des vergangenem Wochenendes dürfte heute das Gesundheitsamt die Marke von 100 Aktivkranken vermelden. Gleichzeitig beginnt zum Wochenstart der bundesweite Lockdown, der von vielen in Frage gestellt wird, wie Proteste landes- und europaweit zeigen. Inwiefern sich die Maßnahmen auf die Fallzahlen auswirken, wird wohl erst in einigen Tagen oder Wochen zu beobachten sein.

Gleichwohl mit der oft geforderte Auflösung des Flickenteppichs im gesamte Bundesgebiet durch eine nun einheitliche Regelungen Genüge getan wird, ergeben sich auch schon wieder neue Ressentiments.

Die Argumente sind nachvollziehbar: So ist eine Dorfkneipe im Weimarer Land nun in der Tat nicht mit einer Szenekneipe im Berliner Kieze zu vergleichen, wo allabendlich hunderte Menschen ein- und ausgehen. Die von vielen geforderten einheitlichen Regelungen stellen dennoch beide gleich.

Was soll man also machen? Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es wohl nicht. Am Ende kommt es auf die Vernunft und das Handeln jedes Menschen selbst an, wie er sich oder andere vor einer Ansteckung schützt.

Denn eine Frage kann man klar beantworten: Vor Covid-19 und seinen Folgen ist niemand geschützt, solange es keinen wirksamen Impfstoff auf dem Markt gibt.