Familien in einem Museum sind kein Störfaktor, sondern die Zukunft, erklärte Landrätin Christiane Schmidt-Rose am Freitag auf der Eröffnungspressekonferenz im Kunsthaus. Kindern die Kunst nahezubringen, ist deshalb ein hehres Ziel des Hauses. Seit Jahren organisiert deshalb der Kunstverein Avantgarde und mithin Vorsitzende Elke Heinemann unzählige Kinderprojekte im Haus. Im vergangenen Jahr knüpfte man nun Kontakt zur Universität in Erfurt. Studenten aus dem Fachbereich Kunst organisierten im Rahmen einer Studienarbeit Führungen durch das Kunsthaus speziell für Kinder. Eines der neusten Projekte ist ein Audioguide von Kindern für Kinder. Gemeinsam mit der Uni Erfurt und der Bauhaus-Uni Weimar wurde dieser nun auch für die laufende Ausstellung Marc Chagall entwickelt, die am Wochenende ihre Pforten öffnete. Der Museumsführer für Kinder soll ab 26. September zur Verfügung stehen. Zuvor wird der aber noch unter realen Bedingungen getestet und zwar vom Endverbraucher selbst. Deshalb hat das Kunsthaus einige junge Probanten aus einer Apoldaer Schule eingeladen, sich gemeinsam mit dem Vogel David – als Symbolfigur – durch die Ausstellung leiten zu lassen. Insgesamt acht Stationen soll es geben, u. a. ein Erklärvideo zur Technik der Lithografie, die Marc Chagall anwendete. Kinder soll so die Lust auf mehr gemacht gemacht werden. Schließlich sind sie die Museumsbesucher von morgen.