Guten Morgen, Apolda: Was kostet der Quadratmeter?

Keine Frage, auch die Stadt Apolda erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit bei Häuslebauern. – Insbesondere bei jüngeren Familien. Ein Indikator für den steigenden Bedarf an Baugrundstücken ist die Nachfrage nach den 18 neuen Baugrundstücken in der Stobrer Straße, wo gerade die Straßen, Wege, Kanal und Beleuchtung erschlossen werden. Derweil läuft die Ausschreibung der Flächen. Die Preise liegen zwischen 91 und 106 Euro pro Quadratmeter.

Und obwohl das kein Pappenstiel ist, gibt es weitaus mehr Interessenten als Platz. Während am Ortsausgang gen Stobra also bald die Zielgerade erreicht ist, im kommenden Jahr zukunftszugewandt die ersten Einfamilienhäuser entstehen dürften, soll am Dienstag offiziell der (Altlasten-)Sanierungsabschluss auf dem ehemaligen RST-Gelände und vormals Weimar-Werk bekundet werden. Zur Begehung der Fläche, auf der in naher Zukunft ebenfalls neue Wohnhäuser entstehen werden, sind die Medien eingeladen. Ab nächstem Jahr wird die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen den Standort erschließen, um Wohnraum für Familien aus Apolda und der Region zu schaffen.

Bei all der Zuversicht, die also verbreitet werden wird, bleibt die Frage: Was wird der Quadratmeter kosten? – Und kann sich das eine Durchschnittsfamilie leisten?