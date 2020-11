Guten Morgen: Lohnenswerte Bettgeschichten

August 2020. Amsterdam. Sonnige Mußestunde. In einem Café an der Herengracht sitzend und übers weltberühmte Bed-In lesend, das John Lennon und Yoko Ono eben in dieser Stadt zelebrierten. Schlafen – vielleicht sogar miteinander – für den Frieden war das quasi. Es ging also um eine gute Sache – so oder so. 1969 war’s. Die mediale Aufmerksamkeit galt dem Promipaar, das damals die Bettlaken im Hilton zerwühlte. Ähnliches könnte auch Apolda haben, wenngleich ein Nümmerchen kleiner. 2021 etwa. Bed-In im Paulinenpark als Spontanaktion, sprich Flashmob inszeniert. Ich stelle sie mir schon lebhaft vor – all die Berichte, Fotos und Filme über diese originelle Veranstaltung, bei der auf den Wiesen des Parks am Museum kurzfristig Betten stünden mit Pärchen darin. Wenn immer dann noch nötig eben auch mit Maske. Man könnte das originellste Bettzeug, das pfiffigste Nachthemd prämieren, Bettvorleger als Haupt- und Nachttöpfe als Trostpreis vergeben. Kurzum: Apolda machte Schlagzeilen! So geht Marketing, liebe Freunde. Wie ich auf all das komme? Ganz einfach. – Ab Mitte Januar und bis in den Juni hinein wird im Museum eine Ausstellung mit Sammlungsobjekten zum Leben und Wirken von Lennon gezeigt. Diese „Bettgeschichte“ könnte als überregionale Werbung für die Ausstellung genutzt werden.