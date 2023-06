Guten Morgen, Weimarer Land: Vom Raspeln am Süßholz

Dirk Lorenz-Bauer über textile Wertschätzung

Ich stelle fest: Für uns Männer war am Samstag in Sachen Kleidung bei der Modenschau eher wenig dabei. Trotzdem war das, was uns da beim Apolda European Design Award gezeigt wurde, sowohl für die Frauen als auch die Herren sehenswert.

Dass die Modebranche bei den Damen hinsichtlich Warenabsatz unterm Strich nach wie vor mehr rausholen kann, ist eine Binse. Die Dichte der Kleider, Hosen, Jacken, Blusen und Accessoires im Schrank einer Frau dürfte im Schnitt höher sein als bei Normalo-Mann.

Solch Feststellung muss uns Männer indes gar nicht sorgen. Wir sollten vielmehr geradezu bedacht darauf sein, dass die Herzensdame in nicht allzu großen Abständen immer mal wieder ein neues Kleid von Qualität bekommt, das ihr attraktives Erscheinungsbild unterstreicht. Na klar doch, das erfordert seitens der Herren manchmal eine gewisse Souveränität im Umgang mit Kreditkarten, zahlt sich aber aus. Denken wird nur ans Leuchten in den Augen der Liebsten, wenn wir wie nebenbei sagen: „Ach, such’ dir einfach was Schickes aus, ist doch egal, was es kostet. Du bist es mir wert.“