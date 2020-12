Guten Morgen: Wer hat die Schönste?

Alle Jahre wieder sucht die Glockenstadt ihre schönste Fassade oder Grundstücksgestaltung – so auch 2020. Bis zum 15. Dezember können Vorschläge bei der Stadtverwaltung (Abteilung Stadtplanung, Am Stadthaus 1 oder per E-Mail: stadtplanung@apolda.de) eingereicht werden. Für eine bessere Auslese sollten Fotos von vor und nach der Sanierung beigefügt werden. Gesucht werden besonders gute Beispiele gelungener Sanierungsmaßnahmen, die in den letzten zwölf Monaten eine Immobilie wieder im neuen Glanz erstrahlen ließen. Ebenso dürfen auch Neubauten vorgeschlagen werden, die für einen stimmigen Lückenschluss im Stadtbild sorgen. Besitzer öffentlich einsehbarer Grundstücke, die sich Dank einer Umgestaltung wieder besser ins Stadtbild einfügen, können sich ebenfalls am Wettbewerb beteiligen.

Für die Prämierung der Sieger winken abermals Preisgelder, die die Stadt Apolda, die Wirtschaftsförder-Vereinigung Apolda-Weimarer Land und die Sparkasse Mittelthüringen zur Verfügung stellt.