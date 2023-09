Gysi zieht Publikum an und Flyer im Druck für Apoldas Zwiebelmarkt

Dirk Lorenz-Bauer geht schon mal in Erwartungshaltung für die kommenden Veranstaltungen in Apolda.

Dass mich „mein Städtchen“ in den kommenden Wochen wieder überraschen wird, das hoffe ich. Nein, ich weiß es. Nächste Woche soll zunächst mal zu erfahren sein, was der Zwiebelmarkt bietet. Dem Vernehmen nach stecken die Programmflyer noch in der Druckerei. Geben wir der Stadt also noch etwas Zeit. – Aber dann wollen wir’s wissen.

Wissen darf man, und Kulturchef Oliver Jahn bestätigt es, dass sich die Kabaretttage (17. bis 25. November, Eiermannbau) gut verkaufen. Noch ein paar Karten mehr soll es wohl nur noch für die doppelbödige Veranstaltung „Ich komme zweimal“ mit Tatjana Meissner (25. November) geben. Wer schnell handelt, kann auch noch einen Platz bei Anakonda (24.), Maddin Schneider (17.), Fettnäppchen (18.) oder Die Arche (23. November) ergattern.

Selbstredend läuft der Kartenverkauf für Gregor Gysi (5. Oktober, Stadthalle) bestens. Der kluge Kopf zieht nach wie vor wie ein Magnet.

Apropos: Was Gäste in naher Zukunft noch so alles in die Stadthalle locken soll, darüber wird in zwei Wochen informiert. Das Programm ist fast fertig. Es soll mehr Leben in die Bude bringen, hört man.