Häusliche Konflikte besser bewältigen

Einen Thementag für Eltern bietet das Frauen- und Familienzentrum in Kooperation mit dem Verein „FreiRäume“ Jena-Weimar an diesem Donnerstag im Mehrgenerationenhaus wieder an. Unter dem Titel „Streitet ihr noch oder redet ihr schon?“ richtet sich der kostenlose Workshop an alle Mütter und Väter, die im häuslichen Alltag vor Konflikten stehen für die sie keinen Ausweg sehen. Hilfe bekommen die Betroffen von Referentin Ivonne Fritscheck, die das Seminar in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr leiten wird. Die Expertin gibt dabei nicht nur Tipps und Ratschläge im Umgang miteinander, sondern hört sich auch die konkreten Probleme der Teilnehmer an und versucht ihnen Lösungsansätze mit auf den Weg zu geben. Die können dann bis zum nächsten Termin im täglichen Alltag ausprobiert werden und gegebenenfalls beim eine zweiten Termin am 26. März noch einmal besprochen werden. Gefördert wird das Projekt vom Jugendamt und der Initiative „Frühe Hilfen“. Zu beiden Terminen wird durch das Frauen- und Familienzentrum auch eine Kinderbetreuung organisiert, so dass die Elten ungestört am Seminar teilnehmen können.

Thementag für Eltern: 5. März und 26. März, jeweils 16-17.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Apolda mit Kinderbetreuung. Anmeldung unter: 03644/650329