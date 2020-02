Harte Geduldsprobe für Utenbacher und die Saaleplatte

Ab 18. Mai werden alle Autofahrer, die auf ihrem normalen Weg die Ortslage Utenbach kreuzen müssen, auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Denn ab diesem Tag beginnt eine lange geplante Baumaßnahme des Landesamtes für Bau und Verkehr, die eine Vollsperrung der Kreuzung Camburger, Kösnitzer und Wormstedter Straße bis voraussichtlich November 2021 erforderlich macht.

Denn was der Durchfahrende augenscheinlich nicht sehen kann: Genau hier liegen unter dem Asphalt zwei Brückenbauwerke über den Utenbach verborgen. Und eben diese sind mittlerweile arg in die Jahre gekommen und weisen laut Landesamt zahlreiche Schäden auf, die instand gesetzt werden müssen. Dafür wird das Tragwerk der Brücken freigelegt, ertüchtigt, abgedichtet und mit neuen Kappen versehen. Parallel plant die Behörde, die bisherige Linienführung der Straße in Richtung Wormstedt zu ändern. Konkret heißt das: Die abknickende Hauptstraße soll mit einer geradlinigeren Form für einen besseren Verkehrsfluss sorgen. Im Zuge dessen muss allerdings die Stützmauer am Wilden Graben vis-a-vis dem Gasthaus Busch an den neuen Fahrbahnverlauf angepasst werden.

Ab 18. Mai wird in Utenbach an der Kreuzung gebaut. Foto: Sascha Margon

Mit ins Boot springt bei dieser Baumaßnahme die Apoldaer Wasser GmbH. Der Versorgungsdienstleister will im Zuge der Öffnung der Straße an diesem neuralgischen Punkt die Abwasserentsorgungsanlage mit Pumpwerk und dem Anschluss an die Kläranlage in Apolda erneuern. Außerdem wird die Energieversorgung Apolda (EVA) ab Frühjahr in Utenbach die Gasversorgung ausbauen. Gestartet wird mit den Tiefbauarbeiten in der Unteren Siedlung und im Utenbacher Grund. Danach werden sich die Arbeiten in die Camburger Straße und später in die Kösnitzer Straße verlagern. Im kleineren Rahmen wird auch die Stadt Apolda in die Baumaßnahme des Landesamtes involviert und für die Nebenanlagen verantwortlich sein. Gleichwohl man hier keine allzu großen Kraftanstrengungen bei der Oberflächengestaltung unternehmen will, da ja Utenbach in absehbarer Zeit vom Dorferneuerungsprogramm profitieren soll.

Für alle Autofahrer, die von der Baustelle betroffen sein werden, gibt es zumindest ein kleines Trostpflaster, denn zwischen Dezember 2020 und März 2021 soll es eine wetterbedingte Baupause geben. In dieser Zeit wird die Befahrbarkeit der Baustelle provisorisch wieder hergestellt, so dass der Verkehr mit Einschränkungen über die Kreuzung rollen kann. Im übrigen Zeitraum wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Für alle Fußgänger soll während der gesamten Bauzeit der Durchgang offen gehalten werden, eigens dazu wird eine Behelfsbrücke über den Wilden Graben errichtet.

Insgesamt sind die Baukosten für die Gemeinschaftsmaßnahme mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt, davon sollen nach Auskunft des Landesamtes knappe 1 Million Euro Fördergelder fließen.