Haufenweise unser Grün

Dirk Lorenz-Bauer über aktuelle Humushaufen an den Feldrainen

Ich erinnere mich, es ist schon ein paar Jahre her und geschah in meiner Heimatstadt, dass im Zuge einer Großbaumaßnahme eine Ackerfläche einbezogen wurde. Infolgedessen türmten sich Haufen mit dunkler Erde am Straßenrand. Als nun des Nächtens Langfinger mit Hängern den einen oder anderen Kubikmeter mausten, stakte obenauf bald darauf der warnende Satz: „Hände weg vom Mutterboden!“

Was will ich damit sagen. – Dass dieser Boden offenbar wertvoll ist, was selbst ein Stadtkind wie ich nachvollziehen kann. Denn es handelt sich um Humus, der sich zu eben solchen Haufen getürmt derzeit auch im Weimarer Land an so manch einem Feldrain findet.

Dass viele der Bürger quasi selbst dazu beitragen, ist wohl den wenigstens bewusst. Denken wir aber an die Gründschnitt-Container, die in den vergangenen Jahren vielerorts aufgestellt wurden, geht uns ein Licht auf. Denn das, was wir nicht mehr verbrennen (dürfen), wird kompostiert. Und nach einer Weile landet es dann auf den Feldern, wo es der Landwirt mit der Scheibenegge einarbeitet, um den Boden mit frischen Nährstoffen zu versorgen.