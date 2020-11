Haushalt des Weimarer Landes soll mehr Geld vom Bund nutzen

Mit Änderungsanträgen zum Entwurf des Kreishaushaltes 2021 bringt sich die CDU-Fraktion ein. Im Nachgang auf die Klausur sagte Fraktionschef Mike Mohring, dass man dem Haushalt in der Kreistagssitzung am 26. November mit Änderungen zustimmen werde. Die Verwaltung habe ein solides Werk vorgelegt. Anzumerken sei diesem, dass Bund und Länder pandemiebedingt mehr Geld zuschießen. Sowohl 2020 als auch 2021 werde es beim Haushalt kein negatives Ergebnis geben.

Mit Blick auf den Entwurf 2021 sagte er, dass der Kreis 14 neue Stellen plane, man aber bei fünf von diesen nicht mitgehe. So sei die Besetzung der für die Schulnetzplanung aus Sicht der CDU derzeit nicht nötig. Der Kreistag habe sich klar für eine zehnjährige Laufzeit des Schulnetzplans ausgesprochen, wenngleich das Land nur fünf genehmigt habe. Nichtsdestotrotz sei der Zeithorizont ausreichend, bräuchte es diese Stelle nicht jetzt.

Möglicherweise hilfreiche Bundesmittel akquirieren

Zudem plädiert die CDU für einen Sperrvermerk bei der Stelle „Technischer Leiter fürs Freilichtmuseum Hohenfelden“. Laut Mohring sollte zunächst versucht werden, das Land über das bisherige Maß hinaus – nämlich 98.000 Euro Grundförderung per anno – an den laufenden Kosten zu beteiligen. Möglicherweise könnten auch noch hilfreiche Bundesmittel akquiriert werden. Die Erweiterung des Freilichtmuseums beziehungsweise der Aufbau neuer Gebäude verlange jedenfalls nach mehr personellen Ressourcen. Mit dem Technischen Leiter könnte auch das Kreis-Bauamt entlastet werden.

Zudem plädiert Mohring für eine alternative Bezahlung der vom Kreis gewünschten Stelle in der Suchtberatung sowie beim Infektionsschutz. Nach Vorstellungen des Landratsamtes sollen diese aus Kreismitteln bezahlt werden. Besser sei es, dafür Geld aus dem Pakt des Bundes für den öffentlichen Gesundheitsdienst zu verwenden. Das entlaste den Etat des Kreises, so Mohring.

Zwei Vorhaben in Bad Berka und Kranichfeld vorantreiben

Ebenfalls Geld des Bundes nutzen soll der Kreis zur energetischen Modernisierung der Schulen. Konkret benennt Mohring das Klima-Invest-Programm. Bis zu 400.000 Euro seien da rauszuholen, bis zu acht Projekte stemmbar.

Via Anträge möchte diese auch zwei Vorhaben in Bad Berka (2021) sowie Kranichfeld (2022) vorantreiben. In beiden Fällen dreht es sich um die Modernisierung des Sozialtrakte auf den Sportplätzen.

Beantragt wurde zudem, den Parkplatzbau in Ettersburg kreisseitig mit 50.000 Euro zu bezuschussen. Immer wieder kommt es dort zu Konflikten, weil Schloss-Gäste den Ort zuparken.

Zweck aller Einsparvorschläge sei es, die Kreisumlage stabil zu halten, obwohl der Kreis die Folgen des jüngsten Tarifabschlusses noch einpreisen muss. Der Zuwachs beträgt rund 374.000 Euro.