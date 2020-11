Heikle Pfützen in Bad Berkas Schrankenbereich

Lange war der Bahnübergang in der Tiefengrubener Straße zur Bachstraße hin gesperrt. Nun ist er wieder in beide Richtungen befahrbar.

Mühsam streckt sich die große Jahresbaustelle der Deutschen Bahn in der Kurstadt ihrem Abschluss entgegen. Seit dem 8. Juni müssen sich Bad Berkaer und Passanten mit Bauarbeiten auf und an der Bundesstraße sowie an den Bahnübergängen arrangieren. Die Fertigstellung war für den 25. September avisiert. Aktuell sind Verkehrseinschränkungen im Zuge dieser Maßnahme beim Landratsamt noch bis Ende November gemeldet. Für den 1. Dezember ist die Bauabnahme geplant. Ob diese angesichts des momentanen Arbeitsstandes stattfinden kann und wie lang die Liste der eingeforderten Nacharbeiten ausfällt, ist derzeit unklar.