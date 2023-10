Herbstfeuer in Mattstedt und Pfiffelbach

Große Herbsrfeuer haben vielerorts Tradition Am Montag finden sie in Pfiffelbach und Mattstedt statt.

Mattstedt/Pfiffelbach. An diesem Montag wird in Pfiffelbach und Mattstedt zum gemütlichen Beisammensein am Feuer eingeladen.

An diesem Montag, dem 2. Oktober, wird gleich in zwei Ortschaften der Ilmtal-Weinstraße der Herbst eingeläutet: In Pfiffelbach lädt ädt die örtliche Freiwillige Feuerwehr von 18 bis 22 Uhr zum gemütlichen Beisammensein am Herbstfeuer auf den Winzerberg ein.

Für Speis und Trank sei gesorgt, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Zudem bestehe noch bis zum Beginn der Veranstaltung die Möglichkeit, Baum- und Strauchschnitt an der Feuerstelle abzuladen. Die Feuerwehr bitte allerdings darum, sich nur auf diese genannten Gartenabfälle zu beschränken, um die Brennbarkeit zu gewährleisten.

In Mattstedt richtet die Freiwillige Feuerwehr ebenfalls ein Herbstfeuer aus: Es beginnt ebenfalls um 18 Uhr und endet um 22 Uhr und findet auf dem Gelände der Feuerwehr statt. Auch die Mattstedter Kameraden haben laut Ankündigung ausreichend für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Die Herbstfeuer haben vielerorts eine lange Tradition und gehören zum Brauchtum der Veranstaltungen im Okbtober.