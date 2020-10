Herbstlese-Abend mit Katja Ebstein in Apolda fällt aus

„Das ganze Leben ist Begegnung“: Als Katja Ebstein ihrer Biografie diesen Titel gab, konnte sie nicht ahnen, dass es Corona geben und sie nicht zur Erfurter Herbstlese nach Apolda kommen würde. Denn die für Donnerstag, 19. November, in der Stadthalle Apolda geplante Lesung mit Katja Ebstein im TA-Café, präsentiert von der Sparkasse Mittelthüringen, ist abgesagt.

Allen, die schon Karten gekauft haben, bietet der Herbstlese-Verein drei Möglichkeiten an: Entweder wird der volle Kartenwert erstattet oder die Karten werden in Gutscheine umgewandelt oder der Kartenwert wird an den Herbstlese-Verein gespendet. Wer sich für einen Gutschein entscheidet, kann damit Angebote der Herbstlese, der Frühlingslese sowie andere Angebote im Haus Dacheröden in Erfurt nutzen. Wer den Kartenwert spendet, bekommt auf Wunsch eine Spendenbestätigung. In beiden Fällen müssen sich die Karteninhaber an den Herbstleseverein wenden.

Zurückgegeben werden müssen die Karten bei der Vorverkaufsstelle, wo sie erworben wurden. Ausnahme: Alle in der Buchhandlung Hugendubel gekauften Karten werden von der Herbstlese erstattet und müssen im Haus Dacheröden in Erfurt zurückgegeben werden.

www.herbstlese.de