Heuballen kracht bei Apolda auf Auto

Ein Heuquader ist am Samstag auf der B87 auf ein Auto gefallen (Symbolbild).

Apolda. Auf der B87 zwischen Apolda und Weimar ist am Samstag ein Heuballen auf ein Auto gefallen. Der Fahrer des Heu-Gespanns hatte offenbar seine Ladung nicht richtig gesichert.

Ein schlecht gesicherter Heuballen hat am Samstagnachmittag auf der B87 zu einem stark beschädigten Auto geführt. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war ein mit Heuquadern beladenes Pkw-Gespann von Weimar kommend Richtung Apolda unterwegs. Am Abzweig Oßmannstedt und Rödigdorfs habe sich dann die unzureichend gesicherte Ladung gelöst und ein Auto im Gegenverkehr getroffen.

An diesem entstand hoher Sachschaden im Frontbereich. Der Fahrer des Heugespanns bemerkte den Vorfall, habe zunächst abgebremst aber dann seine Fahrt fortgesetzt. Dem Geschädigten gelang aufgrund des dichten Verkehrs nicht, den Unfallverursacher einzuholen.

Da sich hinter dem Heugespann zuvor bereits eine lange Kolonne gebildet hatte, hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können.

