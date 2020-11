Hinter jedem Türchen ein Präsent

Pünktlich zum Start in den Advent möchte die Energieversorgung Apolda (Eva) mit dem Jahreskalender für 2021 und einer Online-Adventskalender-Aktion ihren Kunden ein Stück Verbundenheit zeigen. Als regionaler Energieversorger setzt man dabei auf die heimischen Geschäftspartner in und um die Glockenstadt. Alle Kunden haben ab kommender Woche über die Internetseite der Eva die Chance, Preise abzuräumen, die sich täglich hinter einem neuen Türchen verstecken. Ausgelobt werden etwa Gutscheine von Apoldaer Geschäften und Unternehmen, Präsentkörbe oder Produkte von Bäckereien, Fleischereien sowie der Vereinsbrauerei. Viel Arbeit steckt zudem im neuen Jahreskalender für 2021. Der widmet sich diesmal dem Thema „Apolda – 175 Jahre am Eisenbahnnetz“ und stammt maßgeblich aus der Feder von Ex-Geschäftsführer und Apoldas Hobby-Historiker Michael Müller. Zahlreiche Illustrationen und aufschlussreiche Berichte auf zwölf Kalenderblättern führen den Betrachter nicht nur durch das Jahr, sondern auch durch die Geschichte des Apoldaer Eisenbahnwesens.