Hits von Simon & Garfunkel in Bad Sulzas Stadtkirche

Bad Sulza. Die Erfurter Revival Band bietet am Freitag ein besonderen Konzertgenuss. Die Platzkapazität ist bei 2G begrenzt.

Vorübergehend zum Konzertsaal Sulza wird am Freitag, 18. März, die Bad Sulzaer Stadtkirche. Die Erfurter Simon & Garfunkel Revival Band, bekannt von mehreren sommerlichen Klosterhofabenden in Bergsulza, bringt traumhafte und leidenschaftliche Balladen wie „Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“, Klassiker wie „Mrs. Robinson“ oder „The Sound of Silence“. Sie gehören ebenso fest zum Repertoire wie die mitreißende „Cecilia“ und „Late in the evening“. Einfach nur Nachspielen reicht da nicht.

Um das Musikgefühl und die vielen kleinen musikalischen Raffinessen zu erwecken, kommen erstklassige Musiker. Frontmann, Sänger und Gitarrist Michael Frank, Keyboarder und Bassist Sebastian Fritzlar, der Drummer Ingo Kaiser und Sänger Guido Reuter, der auch an Flöte und Geige erstklassig ist, schaffen den Seiltanz aus vollendetem Cover und eigener Interpretation äußerst authentisch.

Konzertbeginn ist 19 Uhr. Vorverkauf bietet die Sophienklinik Bad Sulza an, die das Konzert in Zusammenarbeit mit dem Gemeindekirchenrat unterstützt. Es gilt Maskenpflicht, 2G sowie eine begrenzte, zugeordnete Platzzahl. Eine Sonderförderung des Bundes für Kulturveranstaltungen ist beantragt.