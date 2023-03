Hotel-Küche in Apolda bereit für Tanz in den Mai

Apolda. Das Team der Küche des Hotels am Schloß Apolda ist bereit für den „Tanz in den Mai“ der WGA am Abend des 30. April.

Reibekuchen mit gebeiztem Lacks, Würzfleisch sowie Hähnchenschnitzel heißen die einfachen wie schmackhaften Leckereien zum kleinen Preis, die das Team um Hotel-Küchenchef Dirk Heidemann zum „Tanz in den Mai“ am Sonntag, 30. April, 18 Uhr, in der Stadthalle anbieten wird. 2023 bittet die Wohnungsgesellschaft wieder zur beliebten Veranstaltung für Mieter und andere. Karten für den Tanzabend mit „Borderline“ und „Groenland“ (Grönemeyer-Coverband) gibt’s bei der WGA, Gerichtsweg 2. Wer die Mieter-Card hat, zahlt fünf Euro. Alle anderen sind mit zehn Euro pro Nase dabei. Info: 03644/50130.