Hotelküche ist kein Kochstudio - Blick hinter die Kulisse der Betrieb

Den eigenen Traumberuf zu finden, ist für viele junge Menschen kein leichtes Unterfangen. Oft fehlen die Einblicke in die Berufsfelder, Vorstellungen von Traumjob und Arbeitsrealität gehen auseinander oder die Bewerber sehen sprichwörtlichen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Abhilfe schaffen sollen Berufsmessen, wie die Jobstation am vergangenen Wochenende, oder der Tag der Berufe, den die Arbeitsagentur Erfurt seit 2008 jährlich organisiert. Ein solcher soll grundsätzlich als Orientierungshilfe, statt einer Berufsberatung verstanden werden.

Alleine im Landkreis Weimarer Land öffneten gestern insgesamt 25 Unternehmen Türen und Tore für Schülerinnen und Schüler, um einerseits Ein- und Ausblicke in den Betriebsalltag zu geben und andererseits 40 verschieden Berufsfelder vorzustellen. Mit 160 angemeldeten Schülerinnen und Schülern, die ab der 7. Klasse teilnehmen können, war das Interesse abermals ungebrochen. Vor allem für die Branchen: Gesundheitswesen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Verkauf, Handel oder IT-Berufe war das Interesse groß.

In der Kreisstadt beteiligten sich 15 Unternehmen, die 34 differenzierte Berufsfelder vorstellten. Besonders gefragt: Hotel- und Gaststättenbetriebe, der Verwaltungen und der Justizdienst. Seit vielen Jahren mit von der Party ist das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda, um sich künftigen Nachwuchsfachkräften zu präsentieren. Rund eineinhalb Stunden erlebten gestern sieben Mädchen – teilweise in Begleitung ihrer Eltern – im Kreiskrankenhaus eine aufschlussreiche Führung. Vorgestellt wurde das duale Studium für Hebammenkunde, das in der letzten Bewerbungsrunde auf zwei freie Stellen über 50 Bewerber verzeichnete, wie Ausbildungsleiterin Uta Ducke zu berichten weiß.

Zur gleichen Zeit führte Berit Hofmann, Verkaufsleiterin im „Hotel am Schloß“, die Teilnehmer durch Apoldas erstes Haus am Platz. Schon seit einigen Jahren organisiert das Hotel den Tag der Berufe abwechselnd in Apolda oder Bad Sulza gemeinsam mit der Toskanaworld GmbH. Insgesamt neun Bewerber meldeten sich zur gestrigen Vorstellung der Berufsfelder: Hotelfachkraft, Restaurantfachkraft oder Koch an. Nach einer kurzen Vorstellung der beiden Häuser in Apolda und Bad Sulza ging es auf einen Rundgang durch die einzelnen Bereiche des Hotels.

In der Küche erklärte René Röppenack den Teilnehmern beispielsweise, wie es im Alltag zwischen Pfannen und Töpfen mitunter zugehen kann und das Fernsehköche in diesem Punkt oft ein falschen Bild vermitteln. Deshalb empfiehlt der Koch aus Leidenschaft auch unbedingt ein Praktikum bei dem jeder seine Erfahrung machen sollte, bevor er einen bestimmten Beruf einschlägt. Einen ersten Eindruck haben die jungen Menschen gestern in den Betrieben also schon einmal erhalten, ob sie sich nun auch für den ein oder anderen Beruf entscheiden, wird die Zukunft zeigen.