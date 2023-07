Hundekot an Tür, Briefkasten und Hauswand geschmiert – Mehrere Autofahrer geblitzt

In Apolda wurde Hundekot an ein Haus geschmiert. (Symbolbild)

Die Meldungen der Polizei für Apolda

Als ob es nicht eklig genug wäre, in einen Hundehaufen zu treten, schmierte laut Polizei am Samstag eine Unbekannte oder ein Unbekannter in den späten Nachmittagsstunden in Apolda in der Eduardstraße die braune Masse an eine Haustür, eine Hauswand und einen Briefkasten. Außerdem wurde noch ein beleidigender Schriftzug hinterlassen. Zeugen, die die Täterin oder den Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/541-0 zu melden.

Mit 73 km/h durch die 50er Zone

Am Samstag führte die Polizei in der Zeit von 18.40 bis 19.40 Uhr in Oberroßla eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die 50-er Zone haben in dieser Zeit laut Polizei 52 Fahrzeuge passiert. Es wurden sieben Verwarngelder und ein Bußgeld verhängt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 73 km/h.

