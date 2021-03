Identifizierung beim Jobcenter in Apolda auch via Handy

Viele Kunden des Jobcenters Weimarer Land konnten wegen Corona nur online oder telefonisch einen Antrag auf Arbeitslosengeld II stellen. In diesen Fällen sei eine eindeutige Identitätsfeststellung der Antragstellenden nicht möglich. Diese müsse aber zwingend nachträglich erfolgen. Dafür stehe bis zum 15. Juni das freiwillige Online-Verfahren „Selfie-Ident“ zur Verfügung, so eine Mitteilung. Wenn ein Kunde erstmalig einen Antrag stelle, erfolge eine Identitätsprüfung, um Leistungsmissbrauch zu vermeiden. Das könne auch online erfolgen. Deshalb also das „Selfie-Ident-Verfahren“ via Handy oder Tablet. Alle Kunden des Centers, die das Verfahren nutzen können, bekommen ein Schreiben dazu. Betroffene müssten erst dann aktiv werden.