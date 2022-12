Im Gegenverkehr: Skoda-Fahrerin kracht mit Toyota-Fahrerin zusammen

Kleinromstedt. Zwei verletze Personen bei Unfall in Kleinromstedt. Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Am Montagnachmittag kam es in Kleinromstedt am Abzweig Schöten zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 38-jährige Skoda-Fahrerin aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer 25-jährigen Toyota-Fahrerin zusammen.

Beide Frauen kamen mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma und Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Rumpf in das Robert-Koch-Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

